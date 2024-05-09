Архиепископ Галстанян: для запуска импичмента Пашиняну не хватает 20 голосов

4 мая Баграт Галстанян начал шествие из Тавушской области. Позднее он объявил о проведении митинга с 9 мая в Ереване. Организаторами митинга выступило движение «Тавуш во имя родины». По данным Armenpress, во время шествий было возбуждено 16 уголовных дел, арестованы девять человек. Также были арестованы два участника протеста по подозрению в незаконном хранении оружия.