Архиепископ Галстанян: для запуска импичмента Пашиняну не хватает 20 голосов

Баграт Галстанян призвал усилить протестные движения в Армении и 10 мая начать «мирные акции протеста во всех возможных местах». Участникам митинга на площади Республики в Ереване он рекомендовал вернуться по домам и продолжить акцию в своем населенном пункте. Сам архиепископ заявил о своем намерении провести ночь на площади, демонстрируя свою поддержку и солидарность с движением.
Сегодня, 9 мая, площадь Республики в Ереване собрала многотысячную толпу протестующих против политики власти в вопросе делимизации границ с Азербайджаном. Во время митинга в толпу на полной скорости въехал грузовик КАМАЗ. Как сообщил «Sputnik Армения», благодаря быстрой реакции участников акции, серьезно пострадавших удалось избежать. Водитель был задержан полицией. Они сообщили, что водитель нетрезв и приехал принять участие в митинге.
22 апреля Никол Пашинян объявил о начале процесса делимитации границы с Азербайджаном. До этого МИД Армении сообщил, что по достижении предварительной договоренности, Баку отойдут четыре села Тавушской области, которые входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х годов. Подписать протокол, в которой будут установлены линии границы стороны условились 15 мая.
4 мая Баграт Галстанян начал шествие из Тавушской области. Позднее он объявил о проведении митинга с 9 мая в Ереване. Организаторами митинга выступило движение «Тавуш во имя родины». По данным Armenpress, во время шествий было возбуждено 16 уголовных дел, арестованы девять человек. Также были арестованы два участника протеста по подозрению в незаконном хранении оружия.