Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе усилят контроль за санкциями против России

Финляндия, Польша и страны Балтии подписали договор об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на таможню Финляндии.

Источник: Reuters

В пресс-релизе уточняется, что кроме Финляндии и Польши соглашение подписали Эстония, Литва и Латвия. Договор об усилении и унификации контроля ЕС за соблюдением санкций против России был заключен в Вильнюсе.

Документ предполагает общие действия в отношении обязательств, которые налагаются на производителей и экспортеров товаров. Например, представление экспортерами дополнительных данных, а также список других усилий, направленных на борьбу с уклонением от ограничений.

Ранее Financial Times со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщила, что 14-й пакет санкций против России станет скорее «техническим и не очень существенным» из-за проблем, с которыми столкнулся Евросоюз в поиске консенсуса. По данным газеты, новый проект еще может измениться в ходе дальнейшей дискуссии.

санкции