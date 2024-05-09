В Европе усилят контроль за санкциями против России

Ранее Financial Times со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщила, что 14-й пакет санкций против России станет скорее «техническим и не очень существенным» из-за проблем, с которыми столкнулся Евросоюз в поиске консенсуса. По данным газеты, новый проект еще может измениться в ходе дальнейшей дискуссии.