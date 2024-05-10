В Молдавии более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах

«Более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах, организованных нашим блоком “Победа”. Возложили цветы к памятникам и мемориалам, почтили память павших минутой молчания. Наша сила — в единстве», — говорится в посте.
Отмечается, что для жителей и гостей Кишинева организовали бесплатный транспорт, чтобы каждый мог добраться до центра столицы и присоединиться к торжественной колонне.
«Мы шли по улицам и чувствовали поддержку людей, которые активно принимали участие в празднике, многие пришли целыми семьями — с пожилыми родителями и детьми. Много молодежи, которой мы можем гордиться, — ребята вселяют уверенность, что День Победы останется светлым праздником в памяти поколений», — рассказали в пресс-службе блока.
Кроме того, представители блока «Победа» сообщили, что сумели организовать ко Дню Победы доставку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. С его помощью зажгли огонь на мемориалах воинской славы в Огреете и Комрате, его частицы также передали участникам маршей в других городах.
В четверг в Кишиневе состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам города. Шествие проводят в республике несколько лет. В этом году к нему присоединились депутаты от партии «Шор» (в 2023-м местные власти объявили ее неконституционной), которые недавно вошли в политический блок «Победа». При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов.
Участники акции несли цветы, своих родственников-фронтовиков. Многие держали в руках национальные флаги и красные знамена, были и те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти страны запретили их, а за ношение полагается штраф до 500 долларов.
Марш возглавили представители национального комитета «Победа», Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане.
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания «Герой Советского Союза».