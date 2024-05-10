В Молдавии более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах

В четверг в Кишиневе состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам города. Шествие проводят в республике несколько лет. В этом году к нему присоединились депутаты от партии «Шор» (в 2023-м местные власти объявили ее неконституционной), которые недавно вошли в политический блок «Победа». При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов.