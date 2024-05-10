Большинство военных Германии перейдут под командование НАТО

В рамках выступления в Университете Джонса Хопкинса в США Писториус уточнил, что большинство военных страны перейдут под командование НАТО к 2025 году. Около 35 тысяч солдат будут иметь два высших уровня готовности. Министр подчеркнул, что безопасность союзников Берлина является его безопасностью.