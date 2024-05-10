Большинство военных Германии перейдут под командование НАТО

В рамках выступления в Университете Джонса Хопкинса в США Писториус уточнил, что большинство военных страны перейдут под командование НАТО к 2025 году. Около 35 тысяч солдат будут иметь два высших уровня готовности. Министр подчеркнул, что безопасность союзников Берлина является его безопасностью.
Глава Минобороны добавил, что страна наращивает присутствие своих военных на восточном фланге НАТО. Он также напомнил о размещении в Литве бригады солдат Германии и назвал это беспрецедентным случаем в истории страны.
«Вместе с нашими союзниками мы посылаем четкий сигнал (президенту России Владимиру — прим. “Ленты.ру”) Путину: если какой-нибудь российский солдат ступит на территорию союзников, мы будем защищать каждый ее дюйм», — заключил Писториус.
Ранее премьер Польши Дональд Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине. При этом он подчеркнул, что страны НАТО не хотят напрямую вмешиваться в конфликт из-за угрозы ядерной войны.