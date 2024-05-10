Лукашенко считает, что многим странам не нужны доллары и евро

Вице-премьер Александр Новак рассказывал, что Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях. По его словам, доля доллара и евро в этих торговых операциях «сведена к минимуму». По данным Financial Times, Россия использует рубль для расчетов в качестве «лазейки» в санкциях. Международный валютный фонд уверяет, что доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле.