Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко считает, что многим странам не нужны доллары и евро

Не только Россия и Белоруссия отказываются от доллара и евро, считает белорусский президент Александр Лукашенко. По его мнению, многие страны теряют интерес к использованию этих двух валют.

Источник: Reuters

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — сказал Лукашенко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Президент Белоруссии связал это с тем, что «у России украдут золотовалютные резервы, активы, которые они хранили на Западе». «Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: “Если с ядерной державой так, то что с нами будет?”» — уверяет он.

Вице-премьер Александр Новак рассказывал, что Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях. По его словам, доля доллара и евро в этих торговых операциях «сведена к минимуму». По данным Financial Times, Россия использует рубль для расчетов в качестве «лазейки» в санкциях. Международный валютный фонд уверяет, что доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле.

Лукашенко Александр
валюта