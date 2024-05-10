Лукашенко считает, что многим странам не нужны доллары и евро

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — сказал Лукашенко журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Президент Белоруссии связал это с тем, что «у России украдут золотовалютные резервы, активы, которые они хранили на Западе». «Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: “Если с ядерной державой так, то что с нами будет?”» — уверяет он.
Вице-премьер Александр Новак рассказывал, что Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях. По его словам, доля доллара и евро в этих торговых операциях «сведена к минимуму». По данным Financial Times, Россия использует рубль для расчетов в качестве «лазейки» в санкциях. Международный валютный фонд уверяет, что доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле.