На Украине допустили блокировки счетов уклонистов

По его словам, штрафы за нарушение военного учета были в законодательстве и раньше. Однако сейчас они существенно повышены. Депутат допустил, что украинцы массово будут игнорировать оплату подобных штрафов.
«Тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — объяснил он. Осадчук пообещал, что закон вступит в силу до конца мая.
Ранее стало известно, что власти Украины хотят выявлять уклоняющихся от мобилизации студентов вузов с помощью единого государственного квалификационного экзамена. Министерство образования планирует ввести в учебных заведениях соответствующее промежуточное испытание, не сдав которое можно попасть под отчисление и потерять отсрочку от службы.