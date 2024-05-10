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Антонов заявил, что Украину превратили в лабораторию по уничтожению исторической памяти

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Геополитические оппоненты России превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти, перевоспитывали целое поколение ее жителей, чтобы натравить их против РФ. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«Наши геополитические оппоненты, по сути, превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти», — сказал он, выступая в четверг на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня Победы. «Целое поколение людей перевоспитывали там в течение многих лет, заставляя отказаться от своих корней и наших общих героев. Ради одного — натравливания против России», — подчеркнул посол.

Антонов отметил, что нельзя допустить повторения прошлых ошибок, а общей задачей сегодня является борьба за мир и безопасность «против ростков коричневой чумы, которые дали бурные всходы на Украине и в ряде европейских государств», и «против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников». «Уверен, что проводимая нашей страной специальная военная операция расставит все на свои места. Мы победим», — сказал он.

дипломатия