Антонов заявил, что Украину превратили в лабораторию по уничтожению исторической памяти

Антонов отметил, что нельзя допустить повторения прошлых ошибок, а общей задачей сегодня является борьба за мир и безопасность «против ростков коричневой чумы, которые дали бурные всходы на Украине и в ряде европейских государств», и «против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников». «Уверен, что проводимая нашей страной специальная военная операция расставит все на свои места. Мы победим», — сказал он.