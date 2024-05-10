Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года — 4 года, 3 месяца и 21 день. На посту премьер-министра он, будучи директором Федеральной налоговой службы, сменил ушедшего в отставку Дмитрия Медведева. Мишустин — один из трех председателей правительства в современной истории РФ, наиболее долго исполнявших обязанности непрерывно — после Медведева (7 лет, 8 месяцев, 8 дней в 2012—2020 годах) и Виктора Черномырдина (непрерывные 5 лет, 3 месяца и 9 дней в 1992—1998 годах).