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Замгенсека НАТО: Россия сейчас не планирует нападать на страны альянса

У России нет ни возможностей, ни намерений нападать на кого-то из стран-членов Североатлантического альянса, считает замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. Он утверждает, что против альянса «развязана гибридная война», и поэтому сейчас НАТО находится «в процессе адаптации и трансформации», в том числе за счет увеличения военного производства.

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война… В настоящее время наблюдается сочетание кризисов, технологических и социальных преобразований беспрецедентной сложности», — убежден Джоанэ (цитата по «РИА Новости»).

В январе глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что НАТО готовится к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. В том же месяце генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что не видит непосредственных угроз со стороны России. На этой неделе Генштаб РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время ракетных учений с отработкой применения нестратегического ядерного оружия. Учения готовятся в ответ на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».

НАТО