Замгенсека НАТО: Россия сейчас не планирует нападать на страны альянса

В январе глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что НАТО готовится к полномасштабной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. В том же месяце генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что не видит непосредственных угроз со стороны России. На этой неделе Генштаб РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время ракетных учений с отработкой применения нестратегического ядерного оружия. Учения готовятся в ответ на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».