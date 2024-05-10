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В Молдове создан Координационный совет в сфере кибербезопасности

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik.Координационный совет в сфере кибербезопасности будет создан в Молдове в целях обеспечения безопасной и устойчивой цифровой среды в контексте ускорения цифрового преобразования страны.

Источник: Sputnik.md

Соответствующее решение одобрило на своем заседании в среду проавительство.

Совет будет играть решающую роль в разработке и реализации Национальной стратегии кибербезопасности и координировать процесс разработки и внедрения Национального плана реагирования на киберинциденты и кризисы кибербезопасности.

В обязанности совета войдет также укрепление отраслевого сотрудничества, обеспечение выполнения госструктурами обязательств по разработке политики и нормативных актов в сфере кибербезопасности.

Новая структура также будет отвечать за обеспечение согласованности между политиками и планами в области кибербезопасности и вести наблюдение за происходящим в этой области тенденциями, разрабатывать необходимые рекомендации.

Совет будет способствовать защите интересов граждан, государственных учреждений и частной среды перед лицом постоянно развивающихся киберугроз.