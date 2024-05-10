В Молдове создан Координационный совет в сфере кибербезопасности

Соответствующее решение одобрило на своем заседании в среду проавительство.
Совет будет играть решающую роль в разработке и реализации Национальной стратегии кибербезопасности и координировать процесс разработки и внедрения Национального плана реагирования на киберинциденты и кризисы кибербезопасности.
В обязанности совета войдет также укрепление отраслевого сотрудничества, обеспечение выполнения госструктурами обязательств по разработке политики и нормативных актов в сфере кибербезопасности.
Новая структура также будет отвечать за обеспечение согласованности между политиками и планами в области кибербезопасности и вести наблюдение за происходящим в этой области тенденциями, разрабатывать необходимые рекомендации.
Совет будет способствовать защите интересов граждан, государственных учреждений и частной среды перед лицом постоянно развивающихся киберугроз.