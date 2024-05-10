Совфед предложил Ковальчука, Изотову и Артамонова на пост главы Счетной палаты

Председатель Счетной палаты назначается Советом федерации на шесть лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. В мае 2018 года главой Счетной палаты был назначен Алексей Кудрин. Срок его полномочий должен был истечь в мае текущего года, однако в ноябре 2022-го он объявил об уходе с поста председателя и переходе в «Яндекс».