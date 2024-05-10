Совфед предложил Ковальчука, Изотову и Артамонова на пост главы Счетной палаты

«Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич», — написала госпожа Матвиенко в своем Telegram-канале.
Теперь, по словам спикера верхней палаты российского парламента, сенаторы ожидают представления президента для назначения на должность. «Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», — добавила она.
Председатель Счетной палаты назначается Советом федерации на шесть лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. В мае 2018 года главой Счетной палаты был назначен Алексей Кудрин. Срок его полномочий должен был истечь в мае текущего года, однако в ноябре 2022-го он объявил об уходе с поста председателя и переходе в «Яндекс».
Анатолий Артамонов 20 лет возглавлял Калужскую область — с ноября 2000-го по февраль 2020-го — после стал сенатором от региона. В феврале 2020 года господина Артамонова назначили главой комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
Галина Изотова с сентября 2019 года занимала должность зампреда Счетной палаты. После ухода Алексея Кудрина в ноябре 2022 года стала и. о. председателя Счетной палаты.
Борис Ковальчук — заместитель руководителя Контрольного управления президента (с марта 2024 года). С 2010 года занимает должность председателя правления энергетической компании «Интер РАО».