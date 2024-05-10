Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям KazanForum

Президент отметил, что Россия дорожит дружественными отношениями с мусульманскими странами и ценит их стремление проводить независимую внешнюю политику. Путин напомнил, что Россия вместе с мусульманскими странами выступает за формирование демократического многополярного миропорядка, который основан на верховенстве права и принципах справедливости. Также президент заявил, что Россия настроена на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах.