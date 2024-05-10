Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям KazanForum

Господин Путин подчеркнул, что Татарстан демонстрирует свой богатый потенциал и твердый настрой на движение вперед. Достижения региона в экономике, социальной сфере, науке и культуре служат еще одним свидетельством весомого вклада, который российские мусульмане, жители республики всех национальностей вносят в развитие Отечества.
Президент отметил, что Россия дорожит дружественными отношениями с мусульманскими странами и ценит их стремление проводить независимую внешнюю политику. Путин напомнил, что Россия вместе с мусульманскими странами выступает за формирование демократического многополярного миропорядка, который основан на верховенстве права и принципах справедливости. Также президент заявил, что Россия настроена на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах.
Путин подчеркнул большое значение очередного заседания Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» с участием представителей Организации исламского сотрудничества. Президент выразил уверенность в том, что работа форума будет содержательной и конструктивной и послужит дальнейшему укреплению дружбы и созидательного партнерства стран и народов.
Ко 2 мая на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» зарегистрировались 10 977 участников из 79 стран.
Самые большие делегации ожидаются из Египта, Индонезии, Малайзии, Ливии, Казахстана, Саудовской Аравии. Среди почетных гостей свое участие подтвердили премьер-министр Киргизии Акылбек Жаппаров, председатель Нацсовета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьер — министр нефти Кувейта Имад Аль-Атики.
Торговый оборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества к 2023 году вырос в 2,4 раза и достиг $5,7 млрд.
KazanForum пройдет с 14 по 19 мая в Казани. Темой пленарного заседания станет финансовая и логистическая инфраструктура РФ и стран Организации исламского сотрудничества.