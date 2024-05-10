Минспорта объявило конкурс на выбор локаций для строительства спортивных площадок

По инициативе Министерства спорта Узбекистана в преддверии Международного дня защиты детей проводится конкурс по строительству спортивной площадки в каждом из районов и городов республики.
По данным ведомства, планируется построить 665 объектов. Локации для строительства выберут по результатам народного голосования.
Таким образом, у жителей махаллей есть хорошая возможность порадовать своих детей.
Голосование на специальной электронной платформе стартовало сегодня, 10 мая. Оно продлится до 1 июня текущего года.