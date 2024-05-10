Аннаполис
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минспорта объявило конкурс на выбор локаций для строительства спортивных площадок

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Минспорта запустили свой «Инициативный бюджет». Жителям страны предлагают проголосовать в конкурсе и выбрать локацию для строительства спортивных площадок, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По инициативе Министерства спорта Узбекистана в преддверии Международного дня защиты детей проводится конкурс по строительству спортивной площадки в каждом из районов и городов республики.

По данным ведомства, планируется построить 665 объектов. Локации для строительства выберут по результатам народного голосования.

Таким образом, у жителей махаллей есть хорошая возможность порадовать своих детей.

Голосование на специальной электронной платформе стартовало сегодня, 10 мая. Оно продлится до 1 июня текущего года.

экономика
строительство