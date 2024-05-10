Аннаполис
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акимом нового города Алатау стал Аркен Утенов

По информации от акимата Алматинской области, Аркен Утенов назначен акимом нового города Алатау. Ранее он занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, сообщает El.kz.

Источник: Reuters

Аркен Утенов, родившийся 15 ноября 1983 года в Алматы, является выпускником Казахского национального университета имени Аль-Фараби 2006 года и программы «Болашак» в Университете Карнеги Меллона. Он специализируется в области международных отношений, является экономистом и магистром наук по государственной политике, а также членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Утенов обладает опытом работы в банковском секторе и на различных должностях в государственных учреждениях, включая Администрацию президента, Министерство финансов и Министерство иностранных дел.