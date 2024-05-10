Акимом нового города Алатау стал Аркен Утенов

Аркен Утенов, родившийся 15 ноября 1983 года в Алматы, является выпускником Казахского национального университета имени Аль-Фараби 2006 года и программы «Болашак» в Университете Карнеги Меллона. Он специализируется в области международных отношений, является экономистом и магистром наук по государственной политике, а также членом Президентского молодежного кадрового резерва.