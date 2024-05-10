Гуцул поблагодарила Россию за дружеское отношение к Гагаузии

«Хочу поздравить вас с прошедшим Днем Победы. Меня не было вчера с вами, но завтра мы обязательно пойдем к мемориалу в Комрате (административный центр автономии — ред.), мы обязательно возложим цветы. Вчера мне посчастливилось побывать на параде на Красной площади. Это очень красиво. Вот в чем сила! Еще раз Российская Федерация продемонстрировала свое дружеское отношение к нам, поэтому я уверена, что мы сохраним эти отношения», — сказала Гуцул на выходе из аэропорта, где ее встречала группа сторонников и представители политического блока «Победа-Виктория».