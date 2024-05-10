Губернатор Алексей Текслер приехал на фестиваль в Магнитогорске

— Дорогие земляки-магнитогорцы, от всей души поздравляю с самым главным, самым священным праздником — Днем Победы, — обратился губернатор к горожанам. — Мы находимся рядом с этим грандиозным монументом «Тыл — фронту» как подтверждение того, что мы — великий народ!