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Губернатор Алексей Текслер приехал на фестиваль в Магнитогорске

В Магнитогорске состоялась финальная церемония фестиваля «“Спасибо за Победу!”.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске 9 мая прошел финал фестиваля «Спасибо за Победу!». Торжества состоялись у монумента «Тыл-фронту». Поздравить магнитогорцев с Днем Победы приехали известные артисты и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Дорогие земляки-магнитогорцы, от всей души поздравляю с самым главным, самым священным праздником — Днем Победы, — обратился губернатор к горожанам. — Мы находимся рядом с этим грандиозным монументом «Тыл — фронту» как подтверждение того, что мы — великий народ!

На праздничном концерте выступили Егор Крид, Хабиб, Лариса Долина, Александра Воробьева и Родион Газманов. В концерте поучаствовал также Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии.