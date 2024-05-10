Губернатор Алексей Текслер приехал на фестиваль в Магнитогорске

В Магнитогорске 9 мая прошел финал фестиваля «Спасибо за Победу!». Торжества состоялись у монумента «Тыл-фронту». Поздравить магнитогорцев с Днем Победы приехали известные артисты и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Дорогие земляки-магнитогорцы, от всей души поздравляю с самым главным, самым священным праздником — Днем Победы, — обратился губернатор к горожанам. — Мы находимся рядом с этим грандиозным монументом «Тыл — фронту» как подтверждение того, что мы — великий народ!
На праздничном концерте выступили Егор Крид, Хабиб, Лариса Долина, Александра Воробьева и Родион Газманов. В концерте поучаствовал также Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии.