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В Молдавии анонсировали новые учения резервистов национальной армии

КИШИНЕВ, 10 мая — РИА Новости. Минобороны Молдавии анонсировало новые учения резервистов национальной армии, они пройдут с 20 по 24 мая и с 27 по 31 мая, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

Ранее в минобороны сообщали, что учения для резервистов пройдут в апреле, мае, июне и сентябре, чтобы проверить их навыки и ознакомить с техникой и вооружением молдавской армии.

«Национальная армия проведет новые учения с участием резервистов Вооруженных сил. Учения пройдут в два этапа с 20 по 24 мая и 27—31 мая. Они направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии», — говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства.

Учения проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и законом о резерве Вооруженных сил.

В конце февраля министерство обороны Молдавии начало проводить учет транспортных средств, которые принадлежат госпредприятиям и экономическим агентам. В случае объявления мобилизации автомобили должны быть переданы военным. Речь идет о действии закона о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества, который действует в республике с 2002 года. В рамках этого же закона власти ежегодно составляют списки всех транспортных средств, которыми владеют госпредприятия и экономические агенты, а также лиц, которые способны управлять техникой.