В Молдавии анонсировали новые учения резервистов национальной армии

Ранее в минобороны сообщали, что учения для резервистов пройдут в апреле, мае, июне и сентябре, чтобы проверить их навыки и ознакомить с техникой и вооружением молдавской армии.
«Национальная армия проведет новые учения с участием резервистов Вооруженных сил. Учения пройдут в два этапа с 20 по 24 мая и
Учения проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и законом о резерве Вооруженных сил.
В конце февраля министерство обороны Молдавии начало проводить учет транспортных средств, которые принадлежат госпредприятиям и экономическим агентам. В случае объявления мобилизации автомобили должны быть переданы военным. Речь идет о действии закона о реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества, который действует в республике с 2002 года. В рамках этого же закона власти ежегодно составляют списки всех транспортных средств, которыми владеют госпредприятия и экономические агенты, а также лиц, которые способны управлять техникой.