Глава Башкирии провел совещание на территории ГНС в Салавате

«Вчера был не просто инцидент, а самая настоящая террористическая атака. Важно, что предприятие работает в штатном режиме. В течение буквально двух-трёх дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника, — заявил господин Хабиров. — Сегодня мы посмотрели, как работает вся система обороны предприятий. Она очень многоплановая, и надо сказать, что благодаря ее срабатыванию все обошлось так, как обошлось. Тем не менее, мы обсудили ряд дополнительных мер по усилению систем защиты. Это касается не только компании “Газпром нефтехим Салават”, а всего нашего большого нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса».