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В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Беларуси

Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка министром внутренних дел и администрации.

Источник: Смартпресс

«Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Беларуси на то, что происходило в Польше», — сказал Туск. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер Польши добавил, что сразу после церемонии назначения направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему «российского и белорусского влияния».

По информации РИА Новости, в среду состоялось первое заседание данной коллегии, оно было посвящено скандалу с уехавшим в Беларусь польским судьей.

Напомним, польский судья Томаш Шмидт 6 мая подписал в Минске заявление об отставке и попросил защиты у белорусских властей. Он заявил, что подал в отставку в качестве «протеста против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

Томаш Шмидт — судья 2-го отделения воеводского административного суда г. Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.