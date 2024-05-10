В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Беларуси

«Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Беларуси на то, что происходило в Польше», — сказал Туск. Его слова приводит РИА Новости.