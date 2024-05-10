Польский судья Шмидт поблагодарил Лукашенко за охрану

Ранее, 6 мая, польский судья дал пресс-конференцию в Минске, где рассказал, что попросил политического убежища в Беларуси. После этого стало известно о том, что польские спецслужбы инициировали расследование, чтобы выяснить к каким секретным документам мог иметь доступ Томаш Шмидт.