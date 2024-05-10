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Польский судья Шмидт поблагодарил Лукашенко за охрану

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Польский судьба Томаш Шмидт направил слова благодарности белорусскому президенту Александру Лукашенко за охрану, которую ему обеспечили, сообщает Telegram-канал «Придыбайло».

Источник: Sputnik.by

«В Беларуси я чувствую себя в безопасности, но я прекрасно знаю, на что способны польские спецслужбы», — поделился Шмидт.

Польский судья приехал в Беларусь в поисках политического убежища. Ранее он высказывал мнение о том, что Польша намеревается направить за ним наемных убийц. В связи с этим белорусский лидер Александр Лукашенко получил белорусским силовикам присмотреть за Шмидтом.

Глава государства также опроверг версию о том, что судья является агентом Минска, а после пообещал рассмотреть возможность предоставления Шмидту политического убежища.

Сам Шмидт назвал Лукашенко мудрым политиком и человеком с большим сердцем.

Ранее, 6 мая, польский судья дал пресс-конференцию в Минске, где рассказал, что попросил политического убежища в Беларуси. После этого стало известно о том, что польские спецслужбы инициировали расследование, чтобы выяснить к каким секретным документам мог иметь доступ Томаш Шмидт.

В интервью для радио Sputnik Беларусь польский судья рассказал о мотивах, которые его побудили уехать из Польши. При этом он отметил, что, по его мнению, польские власти обслуживают интересы Вашингтона и Лондона.

Лукашенко Александр