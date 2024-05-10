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Ушел из жизни глава департамента общественных и внешних связей Самары Сергей Самарцев

Вчера, 9 мая, скоропостижно скончался руководитель департамента общественных и внешних связей администрации Самары Сергей Самарцев. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Сергея Евгеньевича уважали и ценили все, кто его знал — друзья и коллеги как в Самаре, так и в российских и зарубежных городах-партнерах, отношения с которыми были установлены и поддерживались благодаря его работе», — отметила Елена Лапушкина.

Сергей Самарцев курировал работу с общественными и другими организациями города, международные и межрегиональные связи, взаимодействие с общественной палатой Самары.

«От администрации городского округа Самара и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказала Елена Лапушкина.