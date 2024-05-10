Ушел из жизни глава департамента общественных и внешних связей Самары Сергей Самарцев

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Сергея Евгеньевича уважали и ценили все, кто его знал — друзья и коллеги как в Самаре, так и в российских и зарубежных городах-партнерах, отношения с которыми были установлены и поддерживались благодаря его работе», — отметила Елена Лапушкина.