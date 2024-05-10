Алиханов внес в Заксобрание закон об ограничении времени работы «наливаек»

«Однако под данный запрет могут попасть добросовестные заведения общественного питания, расположенные в МКД, и которые не отвечают требованиям, предъявляемым к ресторанам, а являются кафе, барами, жалобы на которых не поступают и на территории которых соблюдаются требования по тишине и покою граждан. Бары и кафе получают лицензию на реализацию алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим предлагается не распространять временные ограничения на заведения общепита, которые работают на основании и в соответствии с лицензией на реализацию алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, «поскольку на них не поступают жалобы и они проходят проверку на соответствие всем требованиям при выдаче лицензий».