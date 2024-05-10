Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии

«На заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению Президента России вручил орден Дружбы депутату парламента Молдовы Марине Таубер», — написал Хинштейн.
В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд блока «Победа-Виктория». Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.
Оппозиционную партию «Шор» запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию «Шор» депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии «Шор» участвовать в выборах на протяжении трех лет.