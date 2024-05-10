Аннаполис
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент поручил обеспечить работой возвращающихся из трудовой миграции. К концу года на родину вернутся до 300 тысяч человек

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С начала года в Узбекистан вернулись 115 тысяч трудовых мигрантов. К концу года ожидается возвращение еще 250−300 тысяч человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы президента, сегодня на совещании по вопросам занятости населения Шавкат Мирзиеев отметил важность трудоустройства вернувшихся с трудовой миграции граждан и оказания им помощи в решении социальных проблем.

Президент еще раз подчеркнул, что вопрос занятости и доходов населения имеет первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней, что нельзя допускать расхлябанности в этом вопросе.

Перед чиновниками глава государства поставил задачи создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать ее с системой «махаллинская семерка», чтобы помочь соотечественникам, которые работают за рубежом и оказались в сложной ситуации. Также он поручил трудоустроить возвращающихся граждан.

Шавкат Мирзиеев
экономика
занятость