Президент поручил обеспечить работой возвращающихся из трудовой миграции. К концу года на родину вернутся до 300 тысяч человек

По информации пресс-службы президента, сегодня на совещании по вопросам занятости населения Шавкат Мирзиеев отметил важность трудоустройства вернувшихся с трудовой миграции граждан и оказания им помощи в решении социальных проблем.
Президент еще раз подчеркнул, что вопрос занятости и доходов населения имеет первостепенное значение, и предупредил руководителей всех уровней, что нельзя допускать расхлябанности в этом вопросе.
Перед чиновниками глава государства поставил задачи создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать ее с системой «махаллинская семерка», чтобы помочь соотечественникам, которые работают за рубежом и оказались в сложной ситуации. Также он поручил трудоустроить возвращающихся граждан.