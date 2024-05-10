Президент поручил обеспечить работой возвращающихся из трудовой миграции. К концу года на родину вернутся до 300 тысяч человек

Перед чиновниками глава государства поставил задачи создать единую информационную платформу по миграции и интегрировать ее с системой «махаллинская семерка», чтобы помочь соотечественникам, которые работают за рубежом и оказались в сложной ситуации. Также он поручил трудоустроить возвращающихся граждан.