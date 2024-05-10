Вениамин Кондратьев рассказал о тренировках на стадионе «Динамо» в Краснодаре

Жители региона на безвозмездной основе могут пользоваться беговыми дорожками, раздевалками и душевыми спорткомплекса. Для этого нужно при первом посещении заключить договор и предоставить медсправку. Стадион для жителей края старше 14 лет открыт ежедневно с 7 утра до 21:45, кроме времени состязаний.