Вениамин Кондратьев рассказал о тренировках на стадионе «Динамо» в Краснодаре

По словам политика, здесь работают секции сразу по 20 видам спорта. Занятия с ребятами проводят 50 тренеров.
Глава региона подчеркнул, что на стадионе созданы все условия для занятий спортом на любительском и профессиональном уровнях. Помимо этого, на базе объекта функционирует центр спортподготовки сборных команд Кубани.
Жители региона на безвозмездной основе могут пользоваться беговыми дорожками, раздевалками и душевыми спорткомплекса. Для этого нужно при первом посещении заключить договор и предоставить медсправку. Стадион для жителей края старше 14 лет открыт ежедневно с 7 утра до 21:45, кроме времени состязаний.
Ранее «МК на Кубани» писал, что на стадионе «Динамо» в апреле организовали соревнования на призы Людмилы Брагиной.