Аннаполис
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вениамин Кондратьев рассказал о тренировках на стадионе «Динамо» в Краснодаре

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поделился информацией о тренировках на обновлённом стадионе «Динамо» в Краснодаре.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам политика, здесь работают секции сразу по 20 видам спорта. Занятия с ребятами проводят 50 тренеров.

Глава региона подчеркнул, что на стадионе созданы все условия для занятий спортом на любительском и профессиональном уровнях. Помимо этого, на базе объекта функционирует центр спортподготовки сборных команд Кубани.

Жители региона на безвозмездной основе могут пользоваться беговыми дорожками, раздевалками и душевыми спорткомплекса. Для этого нужно при первом посещении заключить договор и предоставить медсправку. Стадион для жителей края старше 14 лет открыт ежедневно с 7 утра до 21:45, кроме времени состязаний.

Ранее «МК на Кубани» писал, что на стадионе «Динамо» в апреле организовали соревнования на призы Людмилы Брагиной.