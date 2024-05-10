Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.
«Я понимаю, что на данном этапе проведение референдума может быть не обязательным с юридической точки зрения (…) Но для нас, Европейского Союза, важно понять, насколько серьезно молдавский народ относится к этому, чтобы у нас было свидетельство сильной заинтересованности (об интеграции — ред.). Да, я считаю этот референдум чрезвычайно важным и полезным, потому что он пошлет очень сильный сигнал о европейской перспективе и ожиданиях Молдавии», — сказал европейский чиновник.
Согласно социологическому опросу, проведенному в марте молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData), 43,9% жителей республики не поддерживают идею Санду о совмещении выборов президента с референдумом о вступлении в ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.