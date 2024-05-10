Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию

«После того, как я достаточно много времени провела под разными типами арестов, и в тюрьме, и под домашним арестом, под разными мерами, ни для кого не секрет, что у меня несколько открытых уголовных дел, по которым идут еженедельно по 2−3 суда, я ожидаю провокаций, но они меня никак не пугают абсолютно», — сказала Таубер журналистам в пятницу.