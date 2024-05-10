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Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат молдавского парламента Марина Таубер, присутствовавшая 9 мая на параде в честь Дня Победы в Москве, ожидает провокаций от властей Молдавии по возвращении на родину.

Источник: Reuters

«После того, как я достаточно много времени провела под разными типами арестов, и в тюрьме, и под домашним арестом, под разными мерами, ни для кого не секрет, что у меня несколько открытых уголовных дел, по которым идут еженедельно по 2−3 суда, я ожидаю провокаций, но они меня никак не пугают абсолютно», — сказала Таубер журналистам в пятницу.

Она добавила, что представители молдавского оппозиционного блока «Победа» гордятся находиться в России. «Как бы нас ни ущемляли, как бы ни оказывали давление, мы будем бороться, и мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло», — заявила Таубер.

Как сообщил ранее в пятницу депутат ГД Александр Хинштейн, на заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер.

В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд молдавского блока «Победа-Виктория». Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.