Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию

«После того, как я достаточно много времени провела под разными типами арестов, и в тюрьме, и под домашним арестом, под разными мерами, ни для кого не секрет, что у меня несколько открытых уголовных дел, по которым идут еженедельно по 2−3 суда, я ожидаю провокаций, но они меня никак не пугают абсолютно», — сказала Таубер журналистам в пятницу.
Она добавила, что представители молдавского оппозиционного блока «Победа» гордятся находиться в России. «Как бы нас ни ущемляли, как бы ни оказывали давление, мы будем бороться, и мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло», — заявила Таубер.
Как сообщил ранее в пятницу депутат ГД Александр Хинштейн, на заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер.
В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд молдавского блока «Победа-Виктория». Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.