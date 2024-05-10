Токаев подписал указ о либерализации экономики

В-четвертых, предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. Так, предполагается упрощение и автоматизация (цифровизация) доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям.