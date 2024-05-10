Венгрия подготовит для Узбекистана специалистов по атомной энергетике

В своем Facebook он рассказал, что стороны договорились использовать венгерскую технологию охлаждения в случае, если Узбекистан подпишет контракт с «Росатомом» на возведение АЭС.
«Это будет контракт на сумму более 100 миллионов долларов, что приведет к одной из самых значительных экспортных поставок в сфере энергетики из Венгрии за всю историю», — отметил Сийярто.
По его словам, Венгрия уже начала подготовку узбекистанских специалистов по атомной энергетике.
«Поскольку у нас есть несколько десятилетий опыта в области атомной энергетики, мы уже начали подготовку будущих узбекских специалистов по атомной энергетике в Венгрии», — написал министр.
Напомним, что на днях в рамках девятого заседания узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялся узбекско-венгерский бизнес-форум.
В ходе своего визита в Ташкент министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто встретился с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Стороны подписали межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии возобновляемых источников энергии.