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Венгрия подготовит для Узбекистана специалистов по атомной энергетике

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Венгрии начали готовить специалистов для обслуживания будущей атомной электростанции в Узбекистане. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В своем Facebook он рассказал, что стороны договорились использовать венгерскую технологию охлаждения в случае, если Узбекистан подпишет контракт с «Росатомом» на возведение АЭС.

«Это будет контракт на сумму более 100 миллионов долларов, что приведет к одной из самых значительных экспортных поставок в сфере энергетики из Венгрии за всю историю», — отметил Сийярто.

По его словам, Венгрия уже начала подготовку узбекистанских специалистов по атомной энергетике.

«Поскольку у нас есть несколько десятилетий опыта в области атомной энергетики, мы уже начали подготовку будущих узбекских специалистов по атомной энергетике в Венгрии», — написал министр.

Напомним, что на днях в рамках девятого заседания узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялся узбекско-венгерский бизнес-форум.

В ходе своего визита в Ташкент министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто встретился с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Стороны подписали межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии возобновляемых источников энергии.

энергетика