Рост зарплат, семейная ипотека и нехватка медоборудования. Мишустин выступил в Госдуме

В последние годы больницы и поликлиники «активно строили», в них поставили «тысячи единиц техники». Но ситуация с медучреждениями в стране по-прежнему неоднородна. «Буквально в соседних районах одна поликлиника в хорошем состоянии, есть профильные специалисты. А в другой — очереди на запись и нехватка оборудования».