Рост зарплат, семейная ипотека и нехватка медоборудования. Мишустин выступил в Госдуме

Мишустин обратил внимание на нехватку оборудования в некоторых медучреждениях и добавил, что нужно «многое сделать» для повышения качества лечения. Он также отметил важность семейной ипотеки и материнского капитала, сообщил о росте спроса на рабочие профессии и планах обновить не менее 75 российских аэропортов.
ТАСС собрал основные заявления Мишустина.
Об укреплении экономики
Чтобы РФ вошла в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, нужно не только увеличить производство, но и повысить доходы людей. «Необходимо развернуть новую модель экономического роста».
Россия не будет ограничивать работу ни зарубежных бизнесменов на территории страны, ни отечественных компаний на внешних рынках. Планируется развивать взаимодействие с дружественными странами. «Для этого станем укреплять транспортно-логистическую инфраструктуру. В том числе для расширения транзита товаров по международным коридорам».
Для развития экономики особенно важны малый и средний бизнес. В течение шести лет нужно повысить доходы сотрудников таких организаций и «стимулировать небольшой бизнес выходить на мировые рынки».
О поддержке семей с детьми
Нужно совершенствовать инструменты помощи семьям с детьми, особое внимание стоит уделить многодетным. Программу материнского капитала, доказавшую свою эффективность, продлят до конца десятилетия.
Маткапитал чаще всего используется для решения жилищного вопроса. Поэтому программа семейной ипотеки будет действовать в течение шести лет. До конца 2030 года россияне, у которых появились третий и последующие дети, смогут получить 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита.
Планируется усилить работу по обновлению и ремонту школ и детских садов. «А в тех населенных пунктах, где проблема нехватки мест стоит особенно остро, продолжим строить их, в том числе за счет федеральных средств».
О нехватке поликлиник и больниц
В последние годы больницы и поликлиники «активно строили», в них поставили «тысячи единиц техники». Но ситуация с медучреждениями в стране по-прежнему неоднородна. «Буквально в соседних районах одна поликлиника в хорошем состоянии, есть профильные специалисты. А в другой — очереди на запись и нехватка оборудования».
Нужно «многое сделать» для повышения качества и доступности лечения. «Добиться этого можно только за счет слаженных действий на всех уровнях».
В России продолжат создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни. «Важно сформировать культуру заботы о собственном здоровье у людей всех возрастов. Прохождение диспансеризации, регулярные занятия спортом должны стать нормой».
О повышении доходов
Новую модель оплаты труда бюджетников запустят в пилотных регионах, а позднее и по всей стране. «Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд».
Растет спрос на рабочие профессии, необходимо подготовить миллион таких специалистов. «Убежден, что именно за ними будущее предприятий. Это компетентные кадры, которые осваивают современное оборудование, применяют новейшие методики. И главное — в любое время востребованы».
На всех уровнях образования должно повышаться качество обучения. «Приоритет-2030», передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов — именно эти инициативы станут способствовать решению столь значимой задачи".
О развитии регионов
Важно обеспечить экономическую самостоятельность субъектов РФ, «дать им надежные инструменты для улучшения качества жизни людей». Отдельный приоритет — полноценная интеграция Донбасса и Новороссии. «Достижение там общероссийского уровня социально-экономического развития. Этому будем и дальше уделять особое внимание».
Также правительство подготовило программу модернизации коммунальной отрасли. «Объем финансирования из всех источников составит 4,5 трлн рублей. Огромные вложения помогут обеспечить повышение качества услуг в этой сфере для 40 млн граждан».
Продолжится ремонт и строительство дорог, также планируется обновить не менее 75 российских аэропортов.
О новых технологиях
В России запустят проекты технологического суверенитета, предварительно, их будет девять. «Они затронут сферы радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий».
Также планируется увеличить инвестиции в отечественные IТ-решения. «Нужен комплексный подход к стимулированию производства и внедрения передовых разработок. Охватывающий все этапы».