Госдума утвердила Мишустина премьер-министром РФ

Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина в должности председателя правительства Российской Федерации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов. Ранее Геннадий Зюганов сообщал, что фракция КПРФ воздержится при голосовании.
Мишустин поблагодарил Госдуму, пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента Владимир Путин.
Также он заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни.