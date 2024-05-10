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Глава Перми подтвердил, что отопительный сезон в городе продлят до 20 мая

Эдуард Соснин объяснил, что отключать тепло 13 мая не позволит погода.

Как мы уже писали, в краевом центре Прикамья решили продлить отопительный сезон — начать отключать тепло не с 13, а с 20 мая.

В частности, в Пермской сетевой компании сообщили, что, по их информации, прежнее постановление, подписанное главой Перми, будет скорректировано.

Это подтвердил и глава города.

— Май в этом году выдался холодным, погода пока не балует нас теплом, — написал на своей странице ВКонтакте глава Перми Эдуард Соснин. — Дал поручение департаменту ЖКХ администрации Перми продлить отопительный сезон до установления необходимых плюсовых температур. Ранее предполагалось отключить подачу отопления с 13 мая, но мы видим, что теплая погода придет в город как минимум через неделю. Поэтому срок отключения отопления переносим на 20 мая.

ЖКХ