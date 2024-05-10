Губернатор Воронежской области: «Уверен, наше взаимодействие с обновленным составом правительства РФ будет эффективным»

— В формате видео-конференц-связи вместе с коллегами принял участие в историческом заседании Государственной Думы. Депутаты утвердили премьер-министром Михаила Мишустина. Поздравляю Михаила Владимировича с назначением! Оно является лучшим свидетельством заслуг перед страной в предыдущие четыре с половиной года.
Уверен, что наше взаимодействие с обновленным составом правительства России будет эффективным. Так мы сможем сделать еще больше для улучшения качества жизни воронежцев в рамках того курса, который задал наш Президент. Михаил Мишустин озвучил ключевые приоритеты и масштабную программу, которые предстоит нам всем реализовать. Это развитие экономики, обеспечение технологического суверенитета, народосбережение и развитие регионов, — написал Александр Гусев.
Губернатор добавил, что с помощью правительства РФ продолжится привлечение инвестиций в инфраструктуру регионов, а также будет реализована программа комплексного развития, которая затронет не менее 2 тыс. населенных пунктов.
— Как сказал Михаил Мишустин, «сильная экономика и технологический суверенитет — база для повышения благополучия жизни в каждом регионе». Воронежская область продолжит развиваться с учетом этих ориентиров, — отметил глава региона.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Государственная Дума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина, выдвинутого на пост председателя правительства РФ Владимиром Путиным. В ходе голосования за Михаила Мишустина проголосовали 375 депутатов.