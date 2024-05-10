Губернатор Воронежской области: «Уверен, наше взаимодействие с обновленным составом правительства РФ будет эффективным»

Уверен, что наше взаимодействие с обновленным составом правительства России будет эффективным. Так мы сможем сделать еще больше для улучшения качества жизни воронежцев в рамках того курса, который задал наш Президент. Михаил Мишустин озвучил ключевые приоритеты и масштабную программу, которые предстоит нам всем реализовать. Это развитие экономики, обеспечение технологического суверенитета, народосбережение и развитие регионов, — написал Александр Гусев.