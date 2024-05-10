Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате

Она отметила, что День Победы встретила в Москве, но мыслями была рядом с Гагаузией. «Мне было приятно видеть, как более пяти тысяч жителей автономии вышли на шествие в Комрате, как в Чадыр-Лунге, Вулканештах и наших селах массово возлагали цветы к памятникам воинов-освободителей. Память о вкладе предыдущих поколений в Победу над фашизмом — это святые вещи для каждой семьи в автономии. Эти ценности мы никогда не предадим и не позволим переписать страницы нашей истории», — подчеркнула Гуцул.