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Минниханов поздравил Мишустина с утверждением в должности Премьер-министра

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Михаила Мишустина с утверждением в должности Председателя Правительства РФ.

Источник: соцсети

«Котлыйбыз, Михаил Владимирович! Это высокое доверие Владимира Владимировича [Путина]. Сезнең алдыгызга куелган барлык бурычлар да үтәләчәк дип ышанам! (Поздравляем, Михаил Владимирович! Уверен, что все поставленные перед вами задачи будут выполнены!» — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Сегодня в Госдуме прошло рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост Премьера. За него проголосовали 375 депутатов, против — 0, воздержались 57. Как передает РИА Новости, нижняя палата российского парламента направила Президенту постановление об утверждении Мишустина Премьер-министром РФ.

Мишустин Михаил