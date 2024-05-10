Минниханов поздравил Мишустина с утверждением в должности Премьер-министра

«Котлыйбыз, Михаил Владимирович! Это высокое доверие Владимира Владимировича [Путина]. Сезнең алдыгызга куелган барлык бурычлар да үтәләчәк дип ышанам! (Поздравляем, Михаил Владимирович! Уверен, что все поставленные перед вами задачи будут выполнены!» — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.