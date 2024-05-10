Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника Генштаба

Соответствующий указ № 192 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Виктор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны.
Соответствующий указ № 192 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.
Виктор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.