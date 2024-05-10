Лукашенко уволил начальника Генштаба ВС Белоруссии

В сообщении указано, что Виктор Гулевич уволен в запас с правом ношения военной формы и знаков различия. Сам указ на сайте президента Белоруссии пока не опубликован.
Господин Гулевич был назначен на должность начальника Генштаба Белорусии в марте 2021 года. До этого он занимал пост командующего силами специальных операций ВС Белоруссии и командующего войсками Западного оперативного командования страны.
7 мая Совбез Белорусии сообщил о проведении внезапной проверки с использованием носителей ядерного оружия. Она пройдет одновременно с учениями по применению нестратегического ядерного оружия в России.