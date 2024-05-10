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Лукашенко уволил начальника Генштаба ВС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Виктора Гулевича от должности начальника Генштаба, сообщила пресс-служба президента республики. Господин Гулевич уволен в запас по возрасту. Ему 54 года.

Источник: Reuters

В сообщении указано, что Виктор Гулевич уволен в запас с правом ношения военной формы и знаков различия. Сам указ на сайте президента Белоруссии пока не опубликован.

Господин Гулевич был назначен на должность начальника Генштаба Белорусии в марте 2021 года. До этого он занимал пост командующего силами специальных операций ВС Белоруссии и командующего войсками Западного оперативного командования страны.

7 мая Совбез Белорусии сообщил о проведении внезапной проверки с использованием носителей ядерного оружия. Она пройдет одновременно с учениями по применению нестратегического ядерного оружия в России.

Лукашенко Александр