Медведев заявил, что ответ за удары западными ракетами по РФ «полетит не только на Киев»

«[Направленные на РФ ракеты] Storm Shadow / SCALP-EG управляются не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ (взрывчатыми веществами — прим. ТАСС), но и со специальным боеприпасом», — написал Медведев.