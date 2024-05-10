Медведев заявил, что ответ за удары западными ракетами по РФ «полетит не только на Киев»

«[Направленные на РФ ракеты] Storm Shadow / SCALP-EG управляются не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ (взрывчатыми веществами — прим. ТАСС), но и со специальным боеприпасом», — написал Медведев.
Зампред СБ РФ добавил, что «отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений», подготовка к которым ведется на юге России.
Минобороны РФ сообщило 6 мая о подготовке в ближайшее время к учениям ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и флота. Подразделениям предстоит отработать применение тактического ядерного оружия. Причиной быстрой подготовки названы провокационные заявления западных официальных лиц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что необходимость отреагировать такими маневрами возникла после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона (предложил ввести войска НАТО на Украину) и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона (заявил о разрешении Лондона бить британским оружием по территории России).
При этом о совместных с РФ тренировках с ТЯО сообщил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявлял, что в условиях эскалации напряженности нельзя «держать порох сухим», и отмечал, что Минск и Москва синхронизируют ядерные учения.