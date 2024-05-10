Аннаполис
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил, что ответ за удары западными ракетами по РФ «полетит не только на Киев»

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Страны Запада, предоставляя Украине оружие для ударов по России, должны понимать, что ответ «полетит не только в Киев». На это указал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и отметил, что процесс будет отрабатываться на ракетных учениях.

Источник: РИА "Новости"

«[Направленные на РФ ракеты] Storm Shadow / SCALP-EG управляются не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ (взрывчатыми веществами — прим. ТАСС), но и со специальным боеприпасом», — написал Медведев.

Зампред СБ РФ добавил, что «отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений», подготовка к которым ведется на юге России.

Минобороны РФ сообщило 6 мая о подготовке в ближайшее время к учениям ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и флота. Подразделениям предстоит отработать применение тактического ядерного оружия. Причиной быстрой подготовки названы провокационные заявления западных официальных лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что необходимость отреагировать такими маневрами возникла после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона (предложил ввести войска НАТО на Украину) и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона (заявил о разрешении Лондона бить британским оружием по территории России).

При этом о совместных с РФ тренировках с ТЯО сообщил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявлял, что в условиях эскалации напряженности нельзя «держать порох сухим», и отмечал, что Минск и Москва синхронизируют ядерные учения.

Медведев Дмитрий