Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя

«Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, на основе которой можно будет проложить путь к соглашению. Но мы пока еще не в этой ситуации. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — сказал господин Стубб газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Александр Стубб добавил, что Финляндия за время боевых действий выделила Украине €3 млрд. На вопрос об объеме поддержки Киева он сказал, что «Европа помогает так, как может». Президент Финляндии также предположил, что начало переговоров о прекращении боевых действий могут начаться втайне от общественности.
В марте глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать отправку западных военных на территорию Украине. При этом на данном этапе, по ее словам, Хельсинки не готовы перебрасывать военнослужащих.