Президент Финляндии: путь к миру на Украине лежит через поле боя

«Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, на основе которой можно будет проложить путь к соглашению. Но мы пока еще не в этой ситуации. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», — сказал господин Стубб газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.