Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра

«Под его руководством кабмин эффективно решал самые сложные задачи, которых за последние четыре года перед нашей страной стояло немало. Несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, в России реализовано множество масштабных проектов, в том числе в Москве. Правительство поддерживает многие городские инициативы — мы успешно сотрудничаем не первый год», — отметил Сергей Собянин.