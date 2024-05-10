Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра

Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост Председателя Правительства России. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.
«Под его руководством кабмин эффективно решал самые сложные задачи, которых за последние четыре года перед нашей страной стояло немало. Несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, в России реализовано множество масштабных проектов, в том числе в Москве. Правительство поддерживает многие городские инициативы — мы успешно сотрудничаем не первый год», — отметил Сергей Собянин.
Он выразил уверенность в том, что новое Правительство России ждут не меньшие достижения. Сергей Собянин пожелал Михаилу Мишустину успехов в работе на благо Отечества и жителей страны.