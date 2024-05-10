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В ХАМАС заявили, что движение не выходило из переговоров по Газе

Диалог зашел в тупик из-за действий Израиля, пояснил член политбюро радикального движения Халил аль-Хейя.

Источник: AP 2023

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что оно не вышло из процесса переговоров с израильской стороной по урегулированию ситуации в секторе Газа, но диалог зашел в тупик из-за действий Израиля.

«Мы [движение ХАМАС] не приостанавливали переговоров и не вышли из переговорного процесса, но диалог зашел в тупик из-за израильской агрессии в Рафахе», — указал член политбюро радикального движения Халил аль-Хейя, слова которого приведены в Telegram-канале движения.

Он добавил, что «в настоящее время не ведется никаких переговоров, а все, что говорит [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху направлено только на удовлетворение его собственных амбиций».

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