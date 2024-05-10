В ХАМАС заявили, что движение не выходило из переговоров по Газе

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС утверждает, что оно не вышло из процесса переговоров с израильской стороной по урегулированию ситуации в секторе Газа, но диалог зашел в тупик из-за действий Израиля.
«Мы [движение ХАМАС] не приостанавливали переговоров и не вышли из переговорного процесса, но диалог зашел в тупик из-за израильской агрессии в Рафахе», — указал член политбюро радикального движения Халил аль-Хейя, слова которого приведены в Telegram-канале движения.
Он добавил, что «в настоящее время не ведется никаких переговоров, а все, что говорит [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху направлено только на удовлетворение его собственных амбиций».