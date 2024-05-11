Госдепартамент США одобрил продажу Украине трех РСЗО HIMARS на сумму $30 млн

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на общую сумму $30 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.