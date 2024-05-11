В МИД РФ заявили, что Лондон отказывается дать ответ Москве о судьбе Сергея Скрипаля

По его словам, инцидент в Солсбери, произошедший в марте 2018 года, остается в числе главных раздражителей в российско-британских отношениях. «Спустя шесть лет с момента происшествия Лондон по-прежнему демонстрирует нежелание к предметному диалогу как по линии внешнеполитических ведомств, так и следственных органов, — указал дипломат. — Англичане отказываются предоставить консульский доступ к россиянам согласно положениям Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней консульской конвенции 1965 года, предлагая поверить им на слово, что Скрипали якобы от такой возможности добровольно отказываются».
Беляев напомнил, что в апреле этого года из Форин оффиса была получена нота, которую с некоторыми оговорками «можно считать подобием запоздалой официальной реакции». «В ней, в частности, сообщается, что Юлия Скрипаль якобы вновь отклонила предложение о консульском содействии, — отметил он. — Как и прежде, англичане отказались предоставить информацию о судьбе Сергея Скрипаля».
«Подобные отписки служат лишним доказательством пренебрежительного отношения Лондона к своим международным обязательствам и подтверждают постановочный характер инцидента в Солсбери, настоящей целью которого было нанесение ущерба международной репутации России и двусторонним отношениям, — подчеркнул дипломат. — Мы, безусловно, продолжим попытки выяснить судьбу наших граждан».
Собеседник агентства также добавил, что за прошедшие с момента провокации годы посольство России в Лондоне направило в британский МИД более 60 письменных запросов.