В МИД РФ заявили, что Лондон отказывается дать ответ Москве о судьбе Сергея Скрипаля

По его словам, инцидент в Солсбери, произошедший в марте 2018 года, остается в числе главных раздражителей в российско-британских отношениях. «Спустя шесть лет с момента происшествия Лондон по-прежнему демонстрирует нежелание к предметному диалогу как по линии внешнеполитических ведомств, так и следственных органов, — указал дипломат. — Англичане отказываются предоставить консульский доступ к россиянам согласно положениям Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней консульской конвенции 1965 года, предлагая поверить им на слово, что Скрипали якобы от такой возможности добровольно отказываются».