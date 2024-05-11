Трамп считает, что все судебные дела против него координирует Белый дом

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии республиканцу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп компенсировал своему адвокату потраченные деньги, оформив это через компанию Trump Organization как возмещение судебных издержек и сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении республиканца обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение преступления.