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Трамп считает, что все судебные дела против него координирует Белый дом

Бывший американский лидер подчеркнул, что «все сделано для того, чтобы незаконно помочь» президенту США Джо Байдену «бороться со своим политическим оппонентом».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация во главе с демократом Джозефом Байденом координирует судебные процессы над бывшим президентом США Дональдом Трампом (Республиканская партия). Такое мнение выразил Трамп в пятницу на своей странице в соцести Truth Social.

«Есть все больше доказательств, что беспрецедентное количество дел, возбужденных против меня, является охотой на ведьм, задумано и координируется Белым домом и министерством юстиции. Такой позор», — написал республиканец. «Все сделано для того, чтобы незаконно помочь продажному Джо Байдену бороться со своим политическим оппонентом», — добавил Трамп.

Суд в Нью-Йорке рассматривает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Поводом для расследования стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию об интимной связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии республиканцу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп компенсировал своему адвокату потраченные деньги, оформив это через компанию Trump Organization как возмещение судебных издержек и сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении республиканца обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение преступления.

Трамп также является фигурантом нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов, связях с журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.

Трамп Дональд