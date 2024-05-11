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Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений

В структуре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) появятся пять главный управлений. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

Что изменится в структуре ФСИН:

Появится главное управление собственной безопасности ФСИН в перечне высшего начальствующего состава уголовно-исполнительной системы. До сих пор существовало просто управление собственной безопасности ФСИН. Должность руководителя нового управления будет поднята до звания генерал-лейтенанта внутренней службы.

Появятся четыре новые должности начальников главных управлений ФСИН по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Краснодарскому краю. До появления указа территориальные органы были управлениями ФСИН. Теперь число региональных главных управлений ФСИН возрастет с 11 до 15. Их руководители смогут получить звания генерал-лейтенантов внутренней службы.

Появится управление по работе с личным составом.

Президент Владимир Путин в пятницу, 10 мая, подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Указ был опубликован спустя несколько часов после утверждения предложенной президентом кандидатуры в Госдуме.