Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений

Что изменится в структуре ФСИН:
Появится главное управление собственной безопасности ФСИН в перечне высшего начальствующего состава уголовно-исполнительной системы. До сих пор существовало просто управление собственной безопасности ФСИН. Должность руководителя нового управления будет поднята до звания генерал-лейтенанта внутренней службы.
Появятся четыре новые должности начальников главных управлений ФСИН по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Краснодарскому краю. До появления указа территориальные органы были управлениями ФСИН. Теперь число региональных главных управлений ФСИН возрастет с 11 до 15. Их руководители смогут получить звания генерал-лейтенантов внутренней службы.
Появится управление по работе с личным составом.
Президент Владимир Путин в пятницу, 10 мая, подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Указ был опубликован спустя несколько часов после утверждения предложенной президентом кандидатуры в Госдуме.