Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений

Появятся четыре новые должности начальников главных управлений ФСИН по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Краснодарскому краю. До появления указа территориальные органы были управлениями ФСИН. Теперь число региональных главных управлений ФСИН возрастет с 11 до 15. Их руководители смогут получить звания генерал-лейтенантов внутренней службы.