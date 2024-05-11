«Белый дом <…> может и должен всерьез заняться подготовкой почвы <…> для более скорого заключения мирного соглашения (по Украине. — Прим. ред.). Оно <…> потребует от Запада и украинского руководства трудных решений прямо сейчас во избежание худших исходов позднее», — считает эксперт.
По мнению Эпископоса, дальнейшие попытки Запада нанести России военное поражение лишены всякого смысла. Москва обладает решающим преимуществом, в то время как позиции Киева лишь стремительно ухудшаются, добавил он.
«Учитывая огромное преимущество России по всем показателям военной мощи, слабый интерес Запада к мирным условиям Кремля вызывал раздражение еще в 2022 году. Сегодня такое положение приводит к еще большему непониманию», — выразил мнение аналитик.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Москва же никогда не отказывалась от переговоров, и российский лидер об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России «готовы к диалогу».