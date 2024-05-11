«Трудное решение». В Штатах выступили с отчаянным требованием по Украине

Москва же никогда не отказывалась от переговоров, и российский лидер об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России «готовы к диалогу».