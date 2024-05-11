Строят систему. На Западе испугались масштабного проекта России и Китая

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.