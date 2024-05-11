Welt: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Европейский союз согласовал проект по предоставлению гарантий безопасности Украине, в настоящее время Брюссель обсуждает его с Киевом. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.
«Европейский союз и его государства-члены вносят решающий вклад в обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной и гражданской помощи, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической поддержки, размещения перемещенных лиц, поддержки реформ, реконструкции и восстановления, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки», — приводит газета выдержку из документа.
В нем отмечается, что «в случае агрессии Европейский союз и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно нужд Украины». Как подчеркивает газета, таким образом Брюссель исключил вмешательство европейских сил в конфликт на Украине, но пообещал продолжить поставки вооружений и обучение военнослужащих, оказать помощь в реформировании сектора безопасности и разминировании страны, а также сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.