Welt: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

В нем отмечается, что «в случае агрессии Европейский союз и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно нужд Украины». Как подчеркивает газета, таким образом Брюссель исключил вмешательство европейских сил в конфликт на Украине, но пообещал продолжить поставки вооружений и обучение военнослужащих, оказать помощь в реформировании сектора безопасности и разминировании страны, а также сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.