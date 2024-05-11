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Как Казахстан хочет сделать ЕАЭС более гибким? Видео

Политолог Калачев рассказал о результатах Евразийского союза за 10 лет, а также о том, почему ЕАЭС не нужны новые участники. Подробнее — в видео.

«Любой ответственный армянский политик понимает, что развитие экономических отношений с Россией — это необходимость. Экономический рост Армении последних лет достигается именно этим. Кстати, так же это понимают и грузинские политики. У нас вообще нет дипотношений с Грузией, но торговля развивается. Поэтому ЕАЭС — это тот мост между Россией и Арменией, который был, есть и будет», — рассказал в интервью глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Каких результатов ЕАЭС добился за 10 лет? Что обсуждалось на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве?

Почему союзу нужно не принимать новых членов, а создавать новые зоны свободной торговли?

Как Казахстан хочет сделать ЕАЭС более гибким?

Ответы на эти и другие вопросы — в видео.

ЕАЭС