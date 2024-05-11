Как Казахстан хочет сделать ЕАЭС более гибким? Видео

«Любой ответственный армянский политик понимает, что развитие экономических отношений с Россией — это необходимость. Экономический рост Армении последних лет достигается именно этим. Кстати, так же это понимают и грузинские политики. У нас вообще нет дипотношений с Грузией, но торговля развивается. Поэтому ЕАЭС — это тот мост между Россией и Арменией, который был, есть и будет», — рассказал в интервью глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.