Россия выдала агреман новому послу Финляндии

По словам господина Беляева, Марья Лиивала неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, «активно содействуя развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений». При этом он заявил, что сейчас от дипломата не стоит ждать работы «в таком же ключе», поскольку с 2022 года Финляндия «взяла курс на слом всего комплекса российско-финляндских связей».