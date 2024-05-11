Россия выдала агреман новому послу Финляндии

По словам господина Беляева, Марья Лиивала неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, «активно содействуя развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений». При этом он заявил, что сейчас от дипломата не стоит ждать работы «в таком же ключе», поскольку с 2022 года Финляндия «взяла курс на слом всего комплекса российско-финляндских связей».
Госпожа Лиивала вступит в должность посла с 1 сентября. Решение о ее назначении президент Финляндии Александер Стубб принял 12 апреля. До нее должность посла занимал Антти Хелантеря. Ранее Марья Лиивала возглавляла дипмиссию Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года она работала директором Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии.